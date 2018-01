Inscrições para vestibular da Belas Artes vão até dia 30

O Centro Universitário Belas Artes de São Paula está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo 2012 – 1° semestre. As inscrições, que vão até dia 30/11, podem ser feitas pessoalmente ou pelo site da instituiçãowww.belasartes.br . O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 ( vestibular tradicional ) ou R$ 20 ( Treineiro).

Os cursos disponíveis para esse período letivo são Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design Gráfico, Design de Interiores, Design de Moda, Design de Produto, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, Relações Internacionais e Relações Públicas.

O processo é realizado em fase única, destinado para a análise do conhecimento, perfil e domínio de temas relacionados ao curso pretendido pelo aluno. Serão 30 questões objetivas (englobam todas as disciplinas do Ensino Médio), e duas questões dissertativas de conhecimentos gerais e redação. Além disso, o processo seletivo reserva espaço aos treineiros.

Mais informações no www.belasartes.br/vestibular