Inscrições para vestibular da AIEC terminam dia 18

A Faculdade AIEC, mantida pela Associação Internacional de Educação Continuada (AIEC), está com inscrições abertas para o processo seletivo do mês de novembro. As inscrições prosseguem até as 18h (horário de Brasília) do dia 18 de novembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da instituição: www.aiec.br.

Sã 1.250 vagas para o curso de graduação em Administração, na modalidade de Educação à Distância Semipresencial, via internet. O edital do vestibular com mais informações sobre o processo seletivo está disponível na página da instituição e os interessados não precisam pagar pela taxa de inscrição.

Exames. As provas serão realizadas às 8h (horário local de onde será realizado o exame) do dia 19 de novembro, em um dos polos de apoio presencial espalhados pelo País e escolhido pelo candidato no momento da inscrição. Os vestibulandos terão até duas horas para completar o exame composto por uma redação. O resultado do vestibular será divulgado no dia 25. A partir desta data, os candidatos aprovados já poderão efetivar suas matrículas.