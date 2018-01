Inscrições para Vestibular 2012 do Senac encerram dia 20

O próximo dia 20 de novembro é o último prazo de inscrições para o Vestibular 2012 do Centro Universitário Senac. A instituição oferece cursos de tecnologia, bacharelado e licenciatura nos períodos da manhã, tarde e noite.

Para o primeiro semestre, a instituição apresenta nove novos cursos: Bacharelado em Administração – linha de formação específica em Gestão de Projetos, Engenharia de Produção, Tecnologia em Gestão Comercial, Engenharia de Computação, Tecnologia em Sistemas para Internet, Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, Bacharelado em Fisioterapia, Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecnologia em Radiologia.

Para se inscrever, obter mais informações sobre os cursos e ler o edital do vestibular, basta acessar o site www.sp.senac.br/vestibular. A oferta de vagas abrange os campi Santo Amaro, na capital, Águas de São Pedro e Campos do Jordão, ambos no interior do Estado. A prova será realizada no dia 3 de dezembro. O resultado será divulgado no dia 12 e as matrículas devem ser realizadas nos dias 16 e 17 do mesmo mês. A taxa de inscrição é de R$ 80.