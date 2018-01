Inscrições para simulado da prova da Unicamp estão abertas

Já quer ir treinando para o novo modelo do vestibular da Unicamp? A Comvest, que organiza o processo seletivo, vai realizar um simulado da prova de primeira fase no dia 16 de maio. As inscrições são gratuitas e estão abertas somente nesta quinta e sexta, dias 22 e 23, no site da Comvest.

As vagas são limitadas a 1,2 mil participantes, escolhidos por meio de sorteio entre os inscritos. Podem se candidatar estudantes que estejam cursando o ensino médio ou que tenham se formado nos últimos dois anos. A prova será aplicada no câmpus da universidade, em Campinas, no interior de São Paulo.

A prova terá duas partes: 48 questões de múltipla escolha, que formam a parte de Conhecimentos Gerais, e a redação, na qual os participantes deverão elaborar três textos de gêneros diversos. A duração da prova será de cinco horas.