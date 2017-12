Inscrições para Simulado Aberto Enem vão até sexta

As inscrições para o Simulado Aberto Enem, teste gratuito oferecido pelo Curso Objetivo, vão até sexta-feira, 23. As provas, no formato do exame oficial, serão feitas no sábado e no domingo, 24 e 25. No sábado, a partir das 14h, os candidatos poderão testar seus conhecimentos em Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, a partir das 13h, os alunos farão simulados das áreas de Matemática e Linguagens.

Mais informações: 0800 77 00 189 e www.curso-objetivo.br