Inscrições para programa de preparação da Education USA vão até dia 15

O programa de orientação de estudos e financiamento de inscrições em universidades dos EUA, do EducationUSA, órgão oficial do governo americano que promove o ensino superior naquele país, está com inscrições abertas até o dia 15 de março. O Oportunidades Acadêmicas é um programa gratuito de apoio a alunos no processo de admissão no país.

Além de oferecer preparação, também há o financiamento dos custos de todo o application de brasileiros que tenham necessidade financeira. Serão pagas as taxas cobradas pelas universidades dos processos de seleção e todos os custos para tradução da documentação.

Neste ano, além do acompanhamento a quem quer fazer graduação, haverá também tutoria para quem pretende cursar pós-graduação nos EUA.

Para participar, o candidato precisa ter inglês avançado, provar que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo seletivo e ter um bom desempenho acadêmico. Atividades extracurriculares e voluntariado contam pontos para quem quer fazer graduação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais informações:

Site: www.educationusa.org.br

E-mail: oportunidadesacademicas@educationusa.org.br

Telefone: (21) 3527-1457.