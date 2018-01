Inscrições para Prêmio Educador Nota 10 serão abertas 6ª

Serão abertas no dia 8 de junho as inscrições para a 15ª edição do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10. Até o dia 8 de julho, os candidatos podem se inscrever pelo site www.premiovc.org.br.

Os dez professores vencedores e o gestor vencedor recebem como prêmio R$ 15 mil reais, cada um, e a escola onde o gestor atua recebe R$ 10 mil reais.

Durante a cerimônia de premiação, um júri indica, entre os 10 professores premiados, o professor que será o Educador do Ano de 2012, que, além do título e do prêmio em dinheiro, ganha também um curso de pós-graduação na instituição de sua escolha.

“O Prêmio tem como objetivo identificar, valorizar e divulgar experiências educativas de qualidade, planejadas e executadas em escolas de ensino regular”, afirma Angela Dannemann, diretora-executiva da Fundação Victor Civita.