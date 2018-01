Inscrições para prêmio de boas práticas de ensino vão até dia 9

As inscrições para a 17ª edição do Prêmio Educador Nota 10 vão até o dia 9 de julho. A premiação reconhece 50 iniciativas de boas práticas de ensino promovidas por educadores de todo o País. Para participar, os interessados devem se inscrever no site: www.educadornota10.org.br.

A premiação é destinada a experiências escolares que possam ser comprovadas por meio de produção de alunos, registros de classe, entre outros registros, e que tenham sido realizadas no ano letivo de 2013 ou no 1º semestre de 2014. Contudo, para ser inscrito, o trabalho já deve ter sido concluído e avaliado.

Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho. Mesmo que desenvolvido em grupo, o trabalho deve ser inscrito no nome de apenas um educador. No caso de experiências coletivas, devem ser mencionados no relato os demais participantes.

Podem se candidatar professores, orientadores, coordenadores ou diretores das redes públicas, privadas e de escolas comunitárias ou filantrópicas de acesso público. Os professores devem atuar na educação infantil ou no ensino fundamental ( do 1º ao 9º ano, incluindo Educação de Jovens e Adultos – EJA), nas disciplinas de Alfabetização, Língua Portuguesa, Educação Física, História, Artes, Língua Estrangeira, Ciências, Matemática e Geografia. Já diretores, coordenadores e orientadores precisam estar à frente de turmas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio (incluindo EJA).

No final do processo de seleção, serão escolhidos 50 finalistas. Os 10 primeiros colocados levarão um prêmio de R$ 15 mil e concorrem ainda ao prêmio de “Educador do Ano”, em evento que será realizado no dia 20 de outubro, em São Paulo.

O Prêmio Educador Nota 10 é realizado pela Fundação Victor Civita, com parceria das Organizações Globo e da Fundação Roberto Marinho. Ele tem como apoiadores a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), o Todos pela Educação, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Instituto Natura.