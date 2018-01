Inscrições para pós do GVLaw acabam no dia 14

As inscrições para os cursos do GVLaw – programa de pós-graduação e educação continuada da Direito GV – acabam em 14 de julho. A escola tem este ano sete novos cursos: A Proteção Internacional do Ser Humano: Valor e Desafio da Globalidade; Direito Bancário: Contratos e Operações Bancárias; Direito Bancário: Mercado Financeiro e Atividade Bancária; Direito das Sucessões: Estratégia e Planejamento; Marketing e Estratégia para Advogados; Mediação Empresarial – Imparcialidade na Composição de Interesses Corporativos; Internacionalização das Relações Jurídicas no Contexto Global. A relação completa de cursos pode ser conferida no link www.fgv.br/direitogv/gvlaw.

“Estruturamos um leque que possibilita ao aluno explorar todas as esferas econômicas de uma empresa, como Direito Ambiental Empresarial, Direito Econômico e Setores Regulados, Direito Empresarial, Direito Societário – Administração e Controle, Estrutura Jurídica para Empresários Familiares: Governança Corporativa, entre outros”, diz Leandro Silveira Pereira, diretor executivo do GVLaw.

O GVLaw mantém ainda um programa de pós-graduação latu sensu, com cursos de dois anos de duração. Os alunos da pós podem participar de intercâmbios com a Escola de Direito do Rio de Janeiro e com a Escola de Economia de São Paulo, ambas unidades da FGV, e 15 internacionais com as quais o GVLaw mantém convênios, entre elas a Harvard Law School.