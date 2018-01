Inscrições para Olimpíada de Português vão até dia 22

Foi prorrogado até o dia 22 de junho o prazo para que secretarias de educação de estados e municípios e escolas públicas se inscrevam na terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro, promovida pelo Ministério da Educação.

A proposta da competição é estimular a leitura e o desenvolvimento da escrita entre estudantes da educação básica pública, que vão desenvolver, em quatro gêneros, o tema “O Lugar onde Vivo”. Alunos do 5º e do 6º anos do Ensino Fundamental abordarão o tema na forma de poemas; do 7º e 8º anos, de memórias literárias; do 9º ano e do 1º ano do Ensino Médio, de crônicas; do 2º e 3º anos, de artigos de opinião.

Dividida em etapas, a seleção dos trabalhos elaborados pelos estudantes começa na escola, passa por município, estado e região e chega ao âmbito nacional. A premiação compreende entrega de medalhas, obras literárias, microcomputadores e aparelhos de som portáteis, entre outros itens, a 20 estudantes e 20 professores. Nas fases intermediárias há prêmios também para alunos e docentes e para as escolas.

Na segunda edição, em 2010, a olimpíada teve a participação de aproximadamente sete milhões de alunos e de 240 mil professores, representantes de 60 mil escolas públicas. As inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro devem ser feitas pela internet, na página escrevendo.cenpec.org.br