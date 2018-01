Inscrições para o XII Prêmio Arte na Escola Cidadã terminam sexta-feira

No dia 31 de julho encerram-se as inscrições para o XII Prêmio Arte na Escola Cidadã, promovido pelo Instituto Arte na Escola (Fundação Iochpe). O prêmio é destinado aos professores da rede pública e particular de todo país, e contempla projetos de arte-educação bem sucedidos em um dos segmentos da educação básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio ou EJA – Educação de Jovens e Adultos entre os anos de 2009 e 2010.

O professor premiado receberá R$ 7 mil e um documentário em vídeo sobre o projeto que desenvolveu. A escola onde o trabalho do professor foi realizado receberá um computador e uma máquina fotográfica digital.As inscrições podem ser feitas no site do prêmio.