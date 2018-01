Inscrições para o vestibular da Unicamp terminam nesta sexta

Termina nesta sexta-feira, 13, o prazo de inscrição para o vestibular 2014 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, em http://www.comvest.unicamp.br.

A taxa de inscrição é de R$ 140 e o candidato tem até esta sexta para efetuar o pagamento e efetivar sua inscrição. O manual do candidato é gratuito e está disponível para consulta e impressão na página eletrônica da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

O vestibular oferece 3.460 vagas distribuídas em 69 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade Pública de Medicina e Enfermagem de São José do Rio Preto (Famerp).

A primeira fase do vestibular será realizada no dia 10 de novembro e a segunda fase, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2014. A Unicamp vai aplicar as provas em 16 cidades do Estado de São Paulo (Bauru, Campinas, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Sumaré), além de Belo Horizonte e Brasília. No entanto, a instituição deixará de aplicar as provas em Fortaleza e Salvador.

Segundo a Comvest, o vestibular 2014 mantém o mesmo formato de provas dos anos anteriores. A primeira fase terá duas partes: a redação (com duas propostas de textos a serem realizadas) e o trecho de conhecimentos gerais (com 48 questões de múltipla escolha, baseadas nos conteúdos das diversas áreas do conhecimento desenvolvidas no ensino médio). Já na segunda fase, realizada em três dias consecutivos, todas as provas são discursivas: 1º dia – prova de Língua Portuguesa e de Literaturas da Língua Portuguesa e prova de Matemática; 2º dia – Prova de Ciências Humanas e Artes e prova de Língua Inglesa; 3º dia – prova de Ciências da Natureza.

Mudanças

Nesse vestibular, será dobrada a bonificação oferecida por meio do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social da Unicamp, o PAAIS. Os estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas brasileiras terão direito a 60 pontos – antes eram 30 – a mais na nota final do vestibular.

Já os estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas e que se autodeclarem negros, pardos ou indígenas receberão, além dos 60 pontos, outros 20 – antes eram 10 – pela cor/etnia, totalizando 80 pontos.

Estão sendo oferecidos ainda dois novos cursos de graduação: Administração (180 vagas, período noturno) e Administração Pública (60 vagas, período noturno), ministrados na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) de Limeira. Deixam de existir os curso de Gestão do Agronegócio, Gestão de Comércio Internacional, Gestão de Empresas e Gestão de Políticas Públicas. O curso de Medicina da Famerp também passa a ter 80 vagas (antes eram 64).

Outra mudança diz respeito aos candidatos aos cursos deMúsica. As provas de habilidades específicas serão aplicadas antes da primeira fase, no período de 3 a 7 de outubro de 2013. Os demais cursos que exigem provas de habilidades específicas continuam realizando provas após a segunda fase.

Enem

A Comvest informou que só serão utilizadas as notas do Enem para fins de classificação para a segunda fase do vestibular caso o Ministério da Educação (MEC) disponibilize o cadastro e as notas relativas ao Enem 2013 até o dia 29 de novembro de 2013. Caso contrário, as notas do Enem, de 2012 ou de 2013, não serão consideradas para nenhum candidato nessa fase do vestibular.

De acordo com a Comissão, só serão utilizadas as notas do Enem para compor a nota da primeira fase no cálculo da nota final do vestibular caso o Ministério da Educação (MEC) disponibilize o cadastro e as notas relativas ao Enem 2013 até o dia 21 de janeiro de 2014. Se isso não ocorrer, as notas do Enem, de 2012 ou de 2013, não serão consideradas para nenhum candidato.

Isenção da taxa de inscrição

Para o Vestibular Unicamp 2014, 4.002 candidatos tiveram isenção do pagamento da taxa de inscrição. Os candidatos beneficiados com a isenção do pagamento da taxa de inscrição não são automaticamente inscritos no vestibular. É preciso realizar a inscrição, no mesmo período dos demais candidatos, utilizando o código específico de candidato isento, disponível na página da Comvest.