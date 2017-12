Inscrições para o vestibular 2018 da Unicamp estão abertas

Atualizado às 11h22

CAMPINAS – A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu nesta segunda-feira, 31, as inscrições para o vestibular 2018. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem acessar o site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) até as 23h59 do dia 31 de agosto e preencher um formulário disponível na página.

O vestibular oferece 3.340 vagas em 70 cursos. A taxa de inscrição custa R$ 165 e deve ser paga até 1º de setembro.

A primeira fase do exame ocorre em 19 de novembro, um domingo. Já a segunda etapa será nos dias 14, 15 e 16 de janeiro.

Antes da primeira fase, haverá provas de habilidades específicas para candidatos aos cursos de Música (a etapa 1 será entre 11 e 18 de setembro; a etapa 2, de 15 a 16 de outubro). Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), as provas ocorrerem de 22 a 25 de janeiro.

A divulgação do resultado primeira chamada do vestibular será em 8 de fevereiro.

Sedes

A Unicamp informou que voltará a aplicar as provas de seu vestibular em Belo Horizonte e Fortaleza. Fora do Estado de São Paulo, Brasília será a outra capital que receberá o vestibular.

Em São Paulo, a Unicamp aplicará o exame em 31 cidades: Araçatuba; Avaré; Bauru; Botucatu; Bragança Paulista; Campinas; Franca; Guaratinguetá; Guarulhos; Indaiatuba; Jundiaí; Limeira; Marília; Mogi das Cruzes; Mogi Guaçu; Osasco; Piracicaba; Presidente Prudente; Registro; Ribeirão Preto; Santo André; Santos; São Bernardo do Campo; São Carlos; São João da Boa Vista; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo; Sorocaba; Sumaré; e Valinhos.

Leitura obrigatória

Para o próximo vestibular, a Unicamp cobra a leitura de 12 obras. Confira abaixo a lista:

POESIA

Luís de Camões, Sonetos.

Jorge de Lima, Poemas Negros.

CONTOS

Clarice Lispector, Amor, do livro Laços de Família.

Guimarães Rosa, A hora e a vez de Augusto Matraga, do livro Sagarana.

Monteiro Lobato, Negrinha, do livro Negrinha.

Machado de Assis, O espelho.

TEATRO

Dias Gomes, O bem amado.

ROMANCES

Aluísio Azevedo, O cortiço.

Camilo Castelo Branco, Coração, cabeça e estômago.

Érico Veríssimo, Caminhos Cruzados.

Mia Couto, Terra Sonâmbula.

SERMÕES

Antonio Vieira

(1) Sermão de Quarta-feira de Cinza – Ano de 1672;

(2) Sermão de Quarta-feira de Cinza – Ano de 1673, aos 15 de fevereiro, dia da trasladação do mesmo Santo;

(3) Sermão de Quarta-feira de Cinza – Para a Capela Real, que se não pregou por enfermidade do autor.