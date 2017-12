Inscrições para o vestibular da Unicamp começam dia 23

As inscrições para o vestibular 2011 da Unicamp serão abertas no dia 23 e seguem até 8 de outubro, exclusivamente neste site. A taxa é de R$ 120. A primeira fase será realizada em 21 de novembro e a segunda fase, entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2011.

Unicamp isenta mais de 4 mil candidatos da taxa de inscrição

A Comvest já divulgou as obras de leitura obrigatória para as provas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa do Vestibular 2011. Confira a lista de livros.

O calendário do processo seletivo foi definido em conjunto com representantes da UFSCar, Unesp (Vunesp), ITA, Unicamp (Comvest), USP (Fuvest), PUC-Campinas, PUC-SP e Unifesp.

Calendário do vestibular da Unicamp

Inscrições e Provas

Inscrições e pagamento da taxa de inscrição – de 23/08 a 08/10

1ª fase – 21/11

Lista de Convocados e divulgação dos locais de prova da 2ª fase (na internet e no câmpus de Campinas) – 20/12

2ª fase – de 16 a 18/01/2011

Provas de habilidades específicas – de 24 a 27/01/2011

1ª Chamada e 1ª Matrícula

Divulgação da lista de convocados em 1ª chamada (na internet e no câmpus de Campinas) – 07/02/2011

Matrícula da 1ª chamada – 10/02/2011