Inscrições para o vestibular da Fatec terminam nesta quinta

SÃO PAULO – Termina às 15 horas desta quinta-feira, 15, o período de inscrição para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo. Para efetivar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br, é preciso imprimir o boleto e pagar a taxa de

R$ 75 (em dinheiro), em qualquer agência bancária. A prova será em 8 de janeiro (domingo).

Segundo o Centro Paula Souza (CPS), uma das novidades do vestibular para o primeiro semestre de 2017 é a oferta do curso inédito de graduação tecnológica de Big Data no Agronegócio, na Fatec Pompeia, no interior do Estado. O curso foi elaborado em parceria com a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, com apoio de empresas como Intel, Totvs e SAP.

Ao todo, são oferecidas 15.720 vagas, distribuídas entre as 66 Fatecs. Esse número inclui 1.920 vagas para a modalidade a distância.

Vestibular. Para concorrer a uma das vagas do vestibular, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

No ato da inscrição é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda opção: o mesmo curso (presencial ou EaD) de primeira opção oferecido em outro período na mesma Fatec; ou o mesmo curso (presencial ou EaD) de primeira opção em qualquer período de outra Fatec; ou ainda qualquer curso (presencial ou EaD) com o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias (a relação dos cursos estará na internet, no momento em que o candidato for definir a segunda opção), em qualquer Fatec e período.

O candidato com deficiência, que precise de condições especiais para fazer a prova, deve mencionar sua necessidade na ficha de inscrição eletrônica. Será necessária a apresentação de laudo médico, emitido por especialista, até as 15 horas do dia 15 de dezembro.

O manual do candidato, que traz todas as datas, normas e orientações para o processo seletivo, está disponível no site para download gratuito.

Outras informações sobre o vestibular da Fatec podem ser obtidas pelos telefones (11) 3471-4103 (capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pela internet.