Inscrições para o vestibular da Fatec estão abertas

SÃO PAULO – Estão abertas as inscrições pela internet para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo. Ao todo, serão oferecidas 15.720 vagas, distribuídas entre as 66 unidades – o número inclui 1.920 vagas para a modalidade a distância. O prazo para inscrição se encerra em 15 de dezembro, e a prova ocorre em 8 de janeiro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 75.

Segundo o Centro Paula Souza (CPS), uma das novidades do vestibular para o primeiro semestre do próximo ano é a oferta do curso inédito de graduação tecnológica de Big Data no Agronegócio, na Fatec Pompeia, no interior de São Paulo.

Inscrições. Para concorrer a uma das vagas do vestibular, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

No período de 16 de novembro a 15 de dezembro, as inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.vestibularfatec.com.br. No último dia, o prazo termina às 15 horas.

Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição, imprimir o boleto e pagar a taxa, em qualquer agência bancária.

Outras informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pela internet.