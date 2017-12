Inscrições para o vestibular da Faculdade Cultura Inglesa terminam dia 26

A Faculdade Cultura Inglesa recebe até o dia 26 as inscrições para o processo seletivo para o curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em Inglês. A instituição oferece cem vagas – 50 no período matutino e 50 no período noturno. As provas, realizadas pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), serão aplicadas no dia 17 de dezembro, das 14 às 18 horas, na sede da faculdade, na Rua Maranhão 461, em Higienópolis. As inscrições podem ser feitas pelo site www.faculdadeculturainglesa.com.br. O custo da mensalidade é de R$ 980 e não há taxa de matrícula.

Com duração de oito semestres, o curso vai formar professores de educação básica – dos ensinos fundamental e médio. Credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) com a nota quatro, a Faculdade Cultura Inglesa nasceu com a proposta de formar professores de inglês de forma prática. O sistema de tutorias, inspirado em universidades britânicas, propõe encontros semanais, nos quais o aluno poderá tirar dúvidas com o professor, ter acompanhamento e discutir temas.

O aluno poderá fazer parte do estágio nas unidades da Cultura Inglesa e usufruir da programação cultural dos alunos da escola, como corais, grupos de teatro e festivais de bandas, além de ver shows, peças de teatro, exposições e o Cultura Inglesa Festival.

A instituição possui um programa de bolsas de estudos, que variam de acordo com a renda per capita da família do aluno, tem uma parceria com o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Mais informações:

Telefone (11) 3666-0630, skype facultinglesa ou e-mail vestibular@facultinglesa.com.br.