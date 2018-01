Inscrições para o vestibular 2018 da Unesp estão abertas

SÃO PAULO – As inscrições para o vestibular 2018 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) foram abertas nesta segunda-feira, 11. Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Vunesp até o dia 9 de outubro.

O vestibular da Unesp oferece 7.365 vagas em 173 cursos, distribuídos em 23 cidades do Estado de São Paulo. Cerca de metade (3.698 vagas) é destinada ao Sistema de Vagas para Educação Básica Pública.

No mesmo dia em que são abertas as inscrições, a Unesp encerrará o prazo para os pedidos de isenção e redução de 50% da taxa. Para pedir isenção, os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição, disponível na página da Vunesp, e enviar os documentos por meio digital (upload). Podem pedir isenção vestibulandos com renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 1.405,50 por pessoa.

O resultado da solicitação será divulgado em 5 de outubro, na mesma página. Os pedidos deferidos já significarão a efetivação da inscrição do solicitante.

As provas da primeira fase da seleção serão realizadas no dia 15 de novembro, em 31 cidades paulistas e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG). No ano passado, foram 102.230 inscritos no vestibular da Unesp.