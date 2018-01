Inscrições para o simulado da Fuvest, do Objetivo, terminam nesta sexta

O prazo de inscrição para o simulado aberto da Fuvest promovido pelo cursinho Objetivo termina nesta sexta-feira, 14. As inscrições podem ser feitas nas unidades do Objetivo ou pelo site www.curso-objetivo.br.

O simulado acontecerá no próximo sábado, 15, às 14h, em cem unidades no Estado de SP, além de Minas Gerais. O simulado segue os moldes da provada 1ª fase da Fuvest e contém 90 testes, com 9 questões interdisciplinares.

Todos os participantes que fizerem 55 pontos ou mais concorrerão a um iPhone. Os candidatos mais bem colocados receberão prêmios, como um automóvel (para o 1º classificado geral), um tablet (1º colocado de cada área – Biológica, Exatas e Humanas) e um notebook ( 2º e 3º colocado de cada área). Na categoria treineiros, será dado um notebook para o 1º colocado de cada área (Biológicas, Exatas e Humanas).

Estudantes sabatistas que desejarem participar terão horário diferenciado para fazer o Fuvestão. Esses candidatos devem fazer o simulado exclusivamente na unidade Paulista. Eles devem chegar ao local de prova às 14h, junto com os demais candidatos, mas começarão o exame apenas 18h.

Mais informações no site do Objetivo: www.curso-objetivo.br.