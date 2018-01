Inscrições para o módulo “Descobrir a Amazônia, Descobrir-se Repórter” terminam dia 14

O Projeto Repórter do Futuro encerra as inscrições para seu módulo sobre a Amazônia no dia 14 de abril. A ficha de inscrição está disponível no site da Oboré entre os dias 1 e 14 de abril. O curso acontece aos sábados, nos dias 30/4, 7,14,21 e 28/5 e 18/6, das 9 às 13h e tem 25 vagas.

Podem participar estudantes universitários da graduação que pretendem exercer a profissão de jornalista. Recém-formados ou universitários (graduação ou pós) que tenham interesse apenas no conteúdo dos cursos poderão ser admitidos, eventualmente, na condição de observadores. Para isso, precisam comparecer ao Encontro de Confraternização e Seleção, que será no sábado, 16 de abril, das 9h às 13h, no Espaço Vladimir Herzog do Sindicato dos Jornalistas (Rua Rego Freitas, 530 – Sobreloja – Vila Buarque – São Paulo/SP).