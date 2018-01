Inscrições para o Fies do 1º semestre ocorrem na próxima semana

Por Luci Ribeiro

BRASÍLIA – As inscrições de interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) neste primeiro semestre de 2016 serão realizadas na próxima semana. O período de inscrições começa à 0 hora da próxima terça-feira, 26, e termina às 23h59 da próxima sexta-feira, 29.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O edital da seleção foi publicado nesta sexta-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU) pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.

As inscrições serão efetuadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet. Somente poderá concorrer ao financiamento o estudante que, cumulativamente, tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0 e possua renda familiar mensal bruta per capita de até dois salários mínimos e meio.

O candidato poderá se inscrever apenas em um único curso e turno entre aqueles com vagas ofertadas no semestre. O resultado da pré-seleção na chamada única e a lista de espera serão divulgados no dia 1º de fevereiro.