Inscrições para o Fies do 1º semestre de 2016 estão abertas

SÃO PAULO – As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2016 começam nesta terça-feira, 26, e vão até até sexta-feira, 29. Os candidatos deverão se inscrever pela internet, no site do programa.

Os juros serão de 6,5%, e os estudantes pagarão parte da mensalidade, de acordo com a renda. Para concorrer, ele precisa ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Também é preciso nota maior que 0 na redação, e o candidato deve ter renda familiar por pessoa de até 2,5 salários mínimos por mês (R$ 2.200).

O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou quantas vagas de financiamentos ficarão disponíveis para esta edição. O programa financia cursos superiores pagos que recebem avaliação positiva. Atualmente, mais de 2,1 milhões de estudantes participam do programa.

O candidato só pode se inscrever em um único curso e turno entre as vagas oferecidas. O estudante poderá alterar sua opção de vaga ou cancelar o pedido de financiamento durante o período de inscrição. A classificação é feita de acordo com a maior nota obtida por cada candidato em edições do Enem.

Caso a chamada única não tenha todas as vagas ocupadas, serão selecionados estudantes classificados para a lista de espera. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 1.º de fevereiro. /COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL