Inscrições para Jovens Consultores terminam hoje

Terminam hoje as inscrições para o Programa Jovens Consultores do INDG (Instituto de Desenvolvimento Gerencial), a maior consultoria em gestão empresarial do Brasil. São 150 vagas destinadas a jovens que tenham concluído os cursos de Administração de Empresas, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Engenharias e Estatística entre dezembro de 2009 e dezembro de 2011.

Os candidatos devem ter elevado rendimento acadêmico, inglês ou espanhol avançado, bons conhecimentos em informática e disponibilidade para viagens. As vagas serão distribuídas entre Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Os interessados se inscrevem pelo site www.jovensconsultoresindg.com.br.