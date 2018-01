Inscrições para intercâmbio no Canadá estão abertas

Jovens interessados em estudar no Canadá podem se inscrever para o programa de Colegial no Canadá, da SIS Intercâmbio Cultural. O programa é destinado aos adolescentes que tenham entre 15 a 18 anos e que queiram passar um ou dois semestres no país, hospedados em casa de família estrangeira. O programa é reconhecido pelo MEC.

A SIS Intercâmbio Cultural também oferece o mesmo programa high school para países europeus como Alemanha, Grã-Bretanha e Holanda.

Mais informações neste site.