Inscrições para Etecs terminam nesta sexta; Fatecs recebem cadastro até segunda

As inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o 1º semestre de 2015 terminam nesta sexta-feira (7), às 15 horas. O vestibulinho oferece mais de 82 mil vagas para os ensinos médio, técnico, técnico integrado ao médio e especialização técnica. A inscrição deve ser feita pela internet. O exame será no domingo 7 de dezembro.

Em todo o estado são oferecidas 8.410 vagas para o ensino médio e 53.639 vagas para cursos técnicos em 218 Etecs e em 46 classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec. Deste total, 1.890 vagas são para o técnico na modalidade semipresencial, por meio do Telecurso TEC.

Para concorrer a uma das vagas do vestibulinho para o ensino médio e do ensino técnico integrado ao médio, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental nas modalidades regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Os que pretendem fazer o Ensino Técnico precisam ter concluído ou estar cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio.

Fatecs. Já as inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do estado de São Paulo para o 1º semestre de 2015 vão até as 15 horas da próxima segunda-feira (10). Interessados devem se inscrever por meio do site https://www.vestibularfatec.com.br. O exame será no dia 14 de dezembro.

Esse ano são oferecidas 15.685 vagas – esse número inclui 1.960 vagas para a modalidade a distância – distribuídas entre os 71 cursos gratuitos de tecnologia – o que representa um crescimento de 2.660 vagas em relação ao mesmo período do ano anterior (13.025).

Para concorrer a uma das vagas do vestibular, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.