Inscrições para estágio no MPF vão até sábado

As inscrições para edital de estágio no Ministério Público Federal terminam no sábado, 4 de maio. São 19 vagas para alunos de nove cursos: Administração, Comunicação Social, Arquitetura, Biblioteconomia, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Engenharia Civil e Informática.

Os interessados devem enviar por correio ou entregar na sede da Procuradoria da República os documentos necessários. O endereço é Rua Frei Caneca, 1360, Consolação. A jornada de trabalho é de quatro horas e o concurso terá validade de um ano, podendo ser enovado por mais um ano.

Mais informações, no site da Procuradoria da República em São Paulo.