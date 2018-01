Termina na sexta-feira, às 18h, o prazo para inscrição no processo seletivo para estágio nas salas de informática do programa Acessa Escola, da Secretaria de Estado da Educação.

Podem concorrer alunos do 1.º ou 2.º ano do Ensino Médio da rede estadual, com CPF próprio e 16 anos completos no momento da assinatura do termo de compromisso.

Os candidatos farão prova classificatória. As inscrições, que custam R$ 12, podem ser feitas em http://estagios.fundap.sp.gov.br.