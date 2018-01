Inscrições para curso Cozinheiro Chefe Internacional do Senac vão até 30/6

Quem pretende se inscrever curso de extensão universitária Cozinheiro Chefe Internacional do Senac tem até o dia 30 de junho para isso. Os interessados devem acessar o site http:/www.sp.senac.br/cci. As vagas são para o campus Santo Amaro, zona sul da capital paulista.

O curso tem carga horária de 800 horas e oferece conhecimento das cozinhas francesa, italiana, brasileira, mediterrânea, mexicana e asiática, além de estimular relacionamento com o mercado. Criado a partir de uma parceria com o Culinary Institute of America, em 1994, o curso aborda disciplinas que vão de higiene, ciência dos alimentos e nutrição à organização de eventos.

O curso já formou mais de 450 alunos. Entre eles, chefes renomados como Rodrigo Martins, do Vino!, Paulo Barros, do Due Cuochi Cucina, Renata Cruz, do Amici e José Barattino, do Emiliano.