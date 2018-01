Inscrições para concurso da CNN International terminam dia 9 de julho

Destinado a estudantes de Jornalismo, o Concurso Universitário de Jornalismo CNN, em sua sexta edição, encerra suas inscrições no próximo dia 9 de julho. Pelo site www.concursocnn.com.br alunos de todo o território nacional podem concorrer com uma reportagem em vídeo com o tema “Minha cidade, minha vida, uma atitude”. Confira dicas de Rafael Romo, editor sênior da CNN América Latina, para fazer um vídeo vencedor ( http://www.youtube.com/watch?v=F6a14Nn7BZ0 ).

O vencedor terá seu trabalho exibido durante a programação da CNN International, além de ganhar uma viagem de três dias para conhecer a sede dos estúdios da CNN, em Atlanta, nos Estados Unidos. A instituição de ensino que tiver o maior número de trabalhos enviados e confirmados como válidos receberá um “kit reportagem” com duas câmeras filmadoras, dois rebatedores, dois microfones com cabo, um tripé e dois fones de ouvido. Além disso, os professores-orientadores dos autores das três melhores matérias receberão uma placa de menção honrosa como reconhecimento pelo trabalho.

Os jurados do concurso deste ano serão Eliane Brum (jornalista, escritora e documentarista), Maurício Kubrusly (jornalista da Rede Globo), Ana Paula Padrão (jornalista e apresentadora do Jornal da Record) e âncoras da própria CNN.