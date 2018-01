Inscrições para bolsas da Fundação Estudar terminam domingo

Termina neste domingo, 20, as inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudos da Fundação Estudar em 2011. São oferecidas bolsas para graduação e pós no Brasil e no exterior. Os interessados, brasileiros de 15 a 34 anos, devem se inscrever neste site.

Para as bolsas de graduação no Brasil, podem se inscrever estudantes dos cursos de Administração, Direito, Economia, Engenharia e Relações Internacionais.

Para o exterior, as carreiras de Administração, Ciências Políticas, Ciências da Computação, Economia, Matemática, Engenharia e Relações Internacionais.

Para se candidatar, o aluno deve estar vinculado a uma instituição brasileira com bom conceito no Enade e no Guia do Estudante – a lista de instituições consideradas pela Fundação Estudar está disponível em seu site.

Já para as bolsas de pós no exterior, podem participar estudantes matriculados em programas de mestrado profissional (master) em Economia, Negócios, Políticas Públicas, Direito, Relações Internacionais, Educação e Engenharia, desde que as escolas constem entre os tops 20 nos principais rankings educacionais internacionais.

Em 20 anos de atuação, 68% das bolsas de estudos do programa da Fundação Estudar foram destinadas para cursos de graduação, sendo 40% em instituições brasileiras. Do total de bolsistas, 65% são oriundos da Região Sudeste e 33% estudaram em escolas públicas.

Com cerca de 20 mil inscritos nos últimos dez anos, a Fundação Estudar já contemplou 488 bolsistas, de todas as partes do Brasil, nos mais diversos cursos.

Critérios

Os critérios para escolha dos bolsistas baseiam-se na excelência acadêmica, ética, espírito de liderança, empreendedorismo, proatividade, capacidade de realização e compromisso com o País.

Mais informações: selecao@estudar.org.br.