As inscrições para a prova agendada do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo abrem hoje (14) e se encerram em 2 de março. As vagas disputadas são apenas as remanescentes do processo seletivo. A taxa é de R$ 100, valor que será deduzido da primeira mensalidade dos candidatos aprovados.

As inscrições deverão ser feitas no site da Belas Artes.