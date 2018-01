Inscrições para a Fuvest 2018 se encerram nesta segunda-feira

SÃO PAULO – As inscrições para o vestibular 2018 da Fuvest, principal acesso à Universidade de São Paulo (USP), encerram-se às 23h59 desta segunda-feira, 11. A inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo site da Fuvest. Os candidatos têm até esta terça-feira, 12, para pagar o boleto no valor de R$ 170.

Os estudantes devem indicar apenas uma carreira e os cursos desejados da carreira, em ordem decrescente de preferência. Assim, deve indicar, em primeiro lugar, o curso que mais deseja, até o máximo de 4 cursos. Se a carreira tiver um único curso, deve indicar somente esse curso. Há regras especiais para inscrição nas carreiras de Artes Visuais, Música em São Paulo e Música em Ribeirão Preto, que devem ser consultadas no manual do candidato.

Quem estiver cursando o 1º ou o 2º ano do ensino médio, em 2017, também poderá participar da Fuvest como “treineiro” para avaliar os conhecimentos, com três opções de carreira disponíveis: Treinamento Humanidades, Treinamento Biológicas e Treinamento Exatas.

A Fuvest 2018 selecionará alunos para 8.402 vagas disponibilizadas pela USP, sendo 3.416 na área de Humanidades, 3.026 em Ciências Exatas e 1.960 em Ciências Biológicas.

A universidade ainda disponibiliza outras 2.745 vagas para alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e participarem do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). O processo de ingresso por esse sistema é administrado pela pró-reitoria de graduação da USP.

A USP é pública e gratuita, ou seja, não cobra mensalidade. São 182 cursos oferecidos em 42 unidades de ensino distribuídas em oito câmpus no Estado de São Paulo, nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos e São Paulo.

Calendário

Neste ano, a prova da primeira fase será aplicada em 32 cidades do Estado de São Paulo. Os locais serão divulgados no dia 17 de novembro.

A aplicação do exame da primeira fase será no dia 26 de novembro, às 13 horas, com duração de cinco horas. São 90 testes de múltipla escolha sobre Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química.

A lista de convocados para a segunda fase sairá no dia 18 de dezembro. O calendário completo do vestibular 2018 está disponível no site da Fuvest.