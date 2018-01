Inscrições para 61ª SBPC encerram hoje

Termina hoje o prazo para se inscrever pela internet (www.sbpcnet.org.br/manaus) na 61ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Este ano, o evento será realizado de 12 a 17 de julho na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com o tema “Amazônia: ciência e cultura”.

A reunião anual da SBPC é um dos principais eventos científicos do Brasil que reúne pesquisadores e estudantes. É realizada com a participação de sociedades científicas e tem como objetivo produzir um fórum de debate das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, além de ser um meio de difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento.

Quem perder as inscrições pela internet, poderá fazê-la pessoalmente na secretaria do evento, na UFAM, a partir do dia 12 de julho.

A programação do evento se divide em: Científica, Pôsteres, SBPC Jovem e ExpoT&C. Para conferir a programação completa da 61ª SBPC, clique aqui.