Inscrições para concurso do Cremesp terminam amanhã

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) está com inscrições abertas para concurso público com oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade, com opções para trabalho na capital ou no interior. Os candidatos deverão se inscrever pela internet, no site da Fundação Vunesp até amanhã. A prova está prevista para 17 de outubro e deve ser realizada em várias cidades do Estado.

Os cargos de ensino fundamental são de ascensorista, copeiro, motorista e oficial de manutenção, com salários de R$ 941,49 a R$ 1.670,19 e trabalho na capital. Para nível médio há vagas de analista administrativo, assistente financeiro, assistente técnico-administrativo, auxiliar de serviços administrativos e operador de central de atendimento telefônico. A remuneração vai de R$ 941,49 a R$ 1.670,19. Para assistente contábil, função com salário de R$ 2.570,87, será exigido ensino técnico profissionalizante ou superior em Contabilidade, com registro no CRC. Os candidatos com ensino superior poderão se inscrever para administrador de banco de dados, administrador de redes, advogado, editor, médico fiscal ou analista nas opções contábil, de pessoal, de recursos humanos, de sistemas, de suporte ou de sistemas web. Os salários variam entre R$ 2.406,57 e R$ 5.963,90.