Inscrições do FIES serão abertas no dia 31 de janeiro

Diferentemente do que o Ministério da Educação (MEC) publicou em seu twitter, as inscrições para o Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) serão abertas no dia 31 de janeiro. Ontem, o MEC havia informado via twitter que as inscrições seriam abertas no dia 24.

O adiamento das inscrições, que originalmente deveriam começar ontem, dia 17, ocorreu por causa da prorrogação do prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que após falhas que dificultaram o acesso dos estudantes. Por causa da prorrogação de inscrições no Sisu, que terminam na quinta-feira, as incrições no ProUni também foram adiadas – terão início no dia 21 e vão até o dia 25 de janeiro – o que fez com que as inscrições Fies também fossem adiadas.

Confira as novas datas:

Sisu: até quinta-feira, dia 20 de janeiro

ProUni: de 21 a 25 de janeiro

Fies: a partir do dia 31 de janeiro