Inscrições do cursinho pré-vestibular da Unifesp começam em janeiro

O cursinho pré-vestibular Jeannine Aboulafia (Cuja), um projeto social vinculado à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), vai abrir a partir de janeiro as inscrições para o processo seletivo das turmas de 2014.

O período de inscrição vai do dia 6 ao dia 17 de janeiro, das 12h às 20h, na Rua Pedro de Toledo, 840, Vila Clementino (próximo ao Hospital São Paulo). Serão oferecidas 175 vagas para o próximo ano letivo.

Para se inscrever, o candidato precisará apresentar documento original com foto e pagar uma taxa de R$ 5. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável ou entregar uma autorização dele.

Só poderá se inscrever quem tiver, no mínimo, concluído até o segundo ano do ensino médio. A seleção ocorrerá por meio de uma prova classificatória.

Quem for selecionado terá aulas de segunda a sexta-feira, das 18h50 às 22h30. Ao sábados, também serão oferecidas aulas complementares de todas as disciplinas no período da manhã e oficinas de redação e simulados à tarde. Durante a semana ainda acontecem os plantões de duvidas.

As aulas acontecerão no câmpus de São Paulo da Unifesp.

Mais informações: cursinho.cuja@gmail.com ou www.cuja.unifesp.br/cuja