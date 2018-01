Inscrições até domingo: Ética, Valores e Saúde na Escola

Vão até este domingo (27) as inscrições para profissionais de educação básica para o processo seletivo do curso gratuito semi-presencial “Ética, Valores e Saúde na Escola”. São 350 vagas do curso que faz parte do Programa Univesp, da Secretaria de Ensino Superior do Estado de São Paulo.

O curso é uma pós latu sensu e pretende oferecer conhecimentos sobre novas perspectivas metodológicas para o trabalho docente e sobre temáticas de saúde e estigmatização.

Permitirá que os alunos tenham acesso aos avanços da pesquisa acadêmica e científica sobre a epilepsia e outras enfermidades de natureza neurológica, bem como de suas possibilidades de tratamento e convivência. A intenção é instrumentalizar os profissionais da educação para que promovam ações de formação ética no cotidiano das escolas.

O curso terá a duração de 15 meses e carga horária total de 480 horas, sendo 360 de atividades didáticas e 120 para elaboração de monografia.

O candidato poderá escolher o local de sua conveniência para o curso. Em São Paulo (capital) ele será na USP Leste, com100 vagas, e no campus Butantã, com 50 vagas. No interior do estado o curso terá 100 vagas em Campinas e 50 vagas em São Carlos e Ribeirão Preto.

A seleção será realizada pela Fuvest. As inscrições devem ser feitas por meio do site . O valor da taxa é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A prova será no dia 18 de julho, na cidade escolhida pelo candidato. O horário da prova, bem como o endereço do local de exame, serão divulgados no site da Fuvest.