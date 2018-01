Inscrições até 24 de novembro para bolsas de estudo no Canadá

Termina no dia 24 de novembro o prazo de inscrição para o Programa Entendendo o Canadá, que financia pesquisas de professores e cientistas brasileiros sobre aquele país. Podem se candidatar especialistas nas áreas de Ciências Sociais e Humanas.

O dossiê de candidatura deve ser preenchido integralmente em inglês ou francês e apresentado em três vias. As diretrizes específicas de cada programa, bem como os formulários de inscrição, estão disponíveis neste site.

Serão duas bolsas. A Canadá – América Latina – Caribe visa a apoiar cientistas de universidades ou institutos de pesquisas da América Latina e Caribe no desenvolvimento de trabalhos de curta duração, incluindo projetos de pesquisas conjuntos. Contribui, assim, para a compreensão das relações bilaterais e multilaterais entre o Canadá e a região.

A bolsa Redes Internacionais de Pesquisa favorece a colaboração internacional e o apoio a equipes de pesquisadores do Canadá e de outros países, com o objetivo de organizar seminários ou outras atividades similares que envolvam redes de pesquisa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todas as candidaturas deverão ser encaminhadas para a Assessoria para Assuntos de Educação da Embaixada do Canadá no Brasil, em Brasília (DF): SES – Quadra 803, Lote 16, CEP 70410-900.