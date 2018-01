Inscrições abertas para vestibular de Administração com Ênfase em Seguros

A Escola Superior Nacional de Seguros está com inscrições abertas até 5 de janeiro para o processo seletivo do Curso Superior de Administração com Linha de Formação em Seguros e Previdência. Serão preenchidas 45 vagas em São Paulo e 50 no Rio. A taxa de inscrição é de R$ 30. A prova será aplicada no dia 9 de janeiro e as aulas terão início em fevereiro de 2011.

Com o bacharelado, os alunos poderão atuar como administradores, elaborando pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos em que se exija a aplicação de conhecimentos dos diversos segmentos da gestão e dos seguros. No total, o curso tem uma carga horária de 3.650 horas, quando a exigência do MEC para um bacharelado como esse é de 3.000 horas.

As inscrições devem ser feitas das 9h às 21h na secretaria da Escola Superior Nacional de Seguros, que fica na Rua Senador Dantas, 74, 2º andar, no centro do Rio, ou através do site www.esns.org.br, onde também estão disponíveis os editais e mais informações sobre o curso. O telefone de contato é (21) 3380-1532.