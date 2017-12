Inscrições abertas para vestibular da Anhembi Morumbi

A Universidade Anhembi Morumbi está com inscrições abertas para o processo seletivo até o dia 16 de dezembro (sexta-feira). A prova tradicional será realizada no dia 18 de dezembro (domingo), no câmpus Paulista. O exame agendado pode ser realizado até o dia 17 de dezembro (sábado), nos Câmpus Vila Olímpia, Centro, Paulista e Morumbi. Os interessados podem se inscrever pelo site www.anhembi.br ou pelo telefone 0800-015-9020 (outros Estados) e 4007-1192 para Capital e Grande SP. A taxa é de R$ 25. Não serão realizadas matrículas no dia 24 de dezembro.

