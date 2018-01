Inscrições abertas para programa de preparação para estudar no exterior

Gratuito, programa preparatório para graduação no exterior está com inscrições abertas até 9 de março. Denominado de Personal Prep Scholars, o serviço da Fundação Estudar dá auxílio durante o processo de aplicação para o ingresso em universidades estrangeiras, oferecendo orientação em grupo e acompanhamento por um ex-aluno de universidade do exterior. Há ainda a possibilidade de o candidato obter apoio financeiro para o application e ajuda na busca por bolsas.

Neste ano, os integrantes do programa receberão ainda consultoria ao longo do ano com um especialista em preparação da equipe da Fundação Estudar. Podem participar do programa jovens estudantes do 3º ano do ensino médio ou recém-formados que querem se candidatar a uma universidade no exterior no ciclo de candidatura 2014-2015. Entre as características pedidas estão bom desempenho acadêmico, histórico relevante de participação em atividades extracurriculares e domínio do inglês.

Para participar do processo seletivo, é necessário inscrever-se no site do Estudar Fora (http://www.estudarfora.org.br/scholars), além de enviar histórico escolar, uma redação, um vídeo e responder a testes. Os semifinalistas serão convocados para participar de uma entrevista em inglês e a divulgação dos aprovados ocorrerá no fim de abril.