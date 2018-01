Inscrições abertas para prêmio que reconhece projetos de cidadania

O “Prêmio Construindo a Nação”, que reconhece e difunde ações de cunho social realizadas por alunos de escolas particulares e públicas, está com inscrições abertas. O objetivo do prêmio do Instituto da Cidadania Brasil é estimular as escolas a desenvolverem, em conjunto com seus alunos, projetos de ação que contemplem temas voltados à cidadania.

Realizado pelo 14° ano consecutivo, o prêmio recebe inscrições de projetos nas seguintes categorias: Ensino Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio, EJA, Ensino Técnico, e Iniciativas Publicas e Privadas. As inscrições são gratuitas, e podem ser realizadas pelo site www.institutocidadania.org.br ou construindo@institutocidadania.org.br, até 14 de agosto de 2014.

Ao apresentar o projeto, a escola deve ter todas as suas fases – estudo, concepção, diagnóstico, planos de ação e avaliação – documentadas e registradas. Além disso, deverá apresentar um vídeo de, no máximo, 3 minutos de duração oferecendo oportunidade de visualização do projeto com depoimentos de alunos e beneficiados.“Todos os projetos devem respeitar o princípio de melhoria ou resolução de problemas nas comunidades onde se inserem as escolas, dentro de temas relevantes para a vida dos envolvidos, alcançando situações sociais, educativas, culturais, de saúde, preservação ambiental, sustentabilidade, entre outros, que possam ser beneficiados pela participação de jovens brasileiros em idade escolar”, recomenda o Instituto da Cidadania Brasil.