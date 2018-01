Inscrições abertas para o vestibular da FEI

A Fundação Educacional Inaciana (FEI) também recebe inscrições para o vestibular de meio de ano. O concurso oferece vagas nos cursos de Engenharia, Ciência da Computação e Administração.

Para se inscrever, clique aqui. O prazo vai até 8 de junho.

As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 50 (pela Internet) ou R$ 60 (nas secretarias).

Os candidatos podem obter mais informações pelo telefone 0800-0190288

Confira os cursos:

ENGENHARIA/ diurno – Automação e Controle, Civil, Elétrica com ênfase em Eletrônica, em Computadores e em Telecomunicações; Materiais; Mecânica; Mecânica com ênfase em Automobilística; Produção, Química e Têxtil. Os cursos de Engenharia diurno têm duração de cinco anos.

ENGENHARIA/ noturno – Elétrica, com ênfase em Eletrônica e em Telecomunicações; Mecânica; Mecânica, com ênfase em Automobilística, e Produção. A duração dos cursos de Engenharia noturno é de seis anos.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ noturno, com duração de quatro anos.

ADMINISTRAÇÃO/ noturno, com duração de quatro anos.

ADMINISTRAÇÃO/ matutino e noturno, com duração de quatro anos.