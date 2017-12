Inscrições abertas para curso preparatório do Enem 2012

O Cursinho do XI, fundado pelo Centro Acadêmico “XI de Agosto” da Faculdade de Direito da USP, está com as inscrições abertas para o curso preparatório para a pr imeiraprova do Enem 2012, que acontecerá nos dias 28 e 29 de abril.

As aulas iniciam no dia 21 de janeiro 2012 e têm como objetivo orientar os alunos sobre os assuntos principais do Ensino Médio, bem como trabalhar a construção das respostas objetivas. As inscrições estão abertas até dia 20 de janeiro ou acabarem as 80 vagas.

A grade conta com aulas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Linguagens, no período das 13h às 17h30.

Os alunos poderão participar das aulas de Sociologia, Atualidades, Filosofia e Historia da arte no período da manhã das 8h às 11hh45. Eles também contarão com apoio do material didático e plantões de dúvidas nas tardes de segunda a sexta.

Por ser um projeto sem fins lucrativo, o aluno pagará R$ 90.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar cópias simples do RG, do CPF e de um comprovante de residência, mais uma foto 3×4 na secretaria do cursinho (Av. Brigadeiro Luis Antonio, 277, 5º andar, Bela Vista, próximo ao metrô sé, São Paulo), de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h ou sábado, das 8h às 16h.

Mais informações pelos telefones (11) 3107-6293 / 3101- 4583 ou www.cursinhodoxi.com.br