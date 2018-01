Inscrições abertas para competição de resolução de casos da FEA

Quem vencer a XV edição da Competição de Resolução de Casos (CRC), realizada pela FEA júnior USP, empresa Júnior da Faculdade de Economia e Administração da universidade, poderá viajar para Bancoc, na Tailândia, para participar do campeonato internacional de casos, o TUBC.

A CRC é uma competição entre universitários que disputam quem dá a melhor solução para um caso empresarial – em 72 horas.

O evento é aberto a estudantes de todo o país e será realizado na própria FEA. As equipes são formadas por quatro alunos e divididas nas categorias Júnior (1º ao 4º semestre da faculdade) e Sênior (do 5º semestre em diante).

As inscrições, grátis, devem ser feitas no site www.competicaodecasos.com.br e vão de 31 de março a 20 de abril.

A competição começa com a cerimônia de abertura no dia 28 de abril e se encerra no dia 11 de maio, quando serão apresentadas as últimas resoluções e anunciados os vencedores, em uma cerimônia de encerramento.

Na categoria sênior, o primeiro lugar ganha a oportunidade de participar da competição internacional e R$ 4 mil destinados à viagem à Tailândia. O segundo, R$ 3 mil, e o terceiro, R$ 1.500,00. Já na categoria júnior, o prêmio do grupo vencedor é de R$ 1.500,00.