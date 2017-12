Inscrições abertas para bolsas de pós-graduação na Espanha

Estão abertas as inscrições para bolsas de pós-graduação na Espanha pela Fundação Carolina, vinculada ao Ministério de Assuntos Exteriores e de Cooperação espanhol. Para o período acadêmico 2014-2015, a entidade oferece 523 bolsas a estudantes ibero-americanos.

As bolsas de estudos são oferecidas nas modalidades pós-graduação, doutorado, cursos pós-doutorais e mobilidade para professores brasileiros. A novidade desta edição são as bolsas de projetos para empreendimentos, direcionada aos estudantes que queiram completar sua formação com práticas em startups ou empresas de perfil tecnológico.

Os campos contemplados pelas bolsas são Ciências e novas tecnologias; Energia, meio ambiente, sustentabilidade e infraestruturas; Ciências da Saúde; Artes, Humanidades e Comunicação; Economia e Finanças, Organização Empresarial e Desenvolvimento, e Ciências Sociais e Jurídicas.

Na área de comunicação, há oferta de quatro bolsas financiadas pela empresa espanhola Gás Natural para o Máster de Jornalismo de Agência, com um programa de sete meses de formação acadêmica e mais um semestre de práticas remuneradas nos escritórios e delegações da Agência EFE.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os prazos de inscrição vão até abril e variam de acordo com a bolsa pretendida. Para mais informações, acesse o site da Fundação Carolina.