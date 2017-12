450 vagas de estágio

Começam hoje as inscrições para o processo seletivo para estágio da CPTM, EMTU e METRÔ. São 450 vagas, sendo 231 para preenchimento imediato e 219 para cadastro de reserva.

Para participar, o estudante deve se inscrever até 5 de outubro no site do Centro de Desenvolvimento Profissional – Cedep (www.cedep.org.br).

Há vagas para estudantes de 29 cursos superiores, 6 superiores tecnólogos e 8 de ensino médio técnico. As oportunidades são destinadas às cidades de São Paulo, Campinas, Praia Grande, Cotia, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.

As provas ocorrerão no dia 18 de outubro em Campinas, Osasco, Santos, São Bernardo do Campo e São Paulo. O valor da inscrição é de R$ 14 para todos os níveis de escolaridade.

O estágio terá duração mínima de seis meses e máxima de dois anos, e apenas poderá concorrer quem ainda tiver um semestre ou mais para a conclusão do curso.

A bolsa-auxílio oferecida é de R$ 5,25/hora para estagiários de ensino médio técnico e R$ 6,25/hora para os de ensino superior e superior tecnólogo. Os resultados devem ser divulgados no dia 3 de novembro.