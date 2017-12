Inscrições abertas para 2ª Mostra Paulista de Ciências e Engenharia

Estudantes do Estado de São Paulo do Ensino Fundamental, Médio e Técnico têm até o dia 8 de outubro para enviar projetos para a segunda edição da Mostra Paulista de Ciências e Engenharia, que será realizada nos dias 06 e 07 de dezembro.

Promovida pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, por meio do Laboratório de Sistemas Integráveis, a MOP foi realizada pela primeira vez em 2011. Entre os trabalhos finalistas, foram selecionados projetos de destaque para participação na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), também realizada pelo LSI-POLI-USP.

O evento tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos de ciências e engenharia entre estudantes com 14 a 20 anos, matriculados em escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. “A MOP é uma oportunidade para estudantes de escolas públicas e particulares trocarem informações, e também para aproximar estudantes, cientistas e empresas, por meio da divulgação de projetos”, afirma a professora Roseli de Deus Lopes, coordenadora geral da MOP e da FEBRACE.

A mostra 2012 será realizada pela segunda vez no Catavento Cultural e Educacional – museu de ciência e tecnologia da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, localizado no Palácio das Indústrias (Parque Dom Pedro II, Centro – São Paulo).

Os estudantes interessados deverão submeter seus projetos de forma individual ou em grupo (máximo três estudantes), sendo obrigatório o apoio de um professor orientador de no mínimo 21 anos de idade.

Os projetos devem se enquadrar em uma das seguintes áreas do conhecimento: Ciências Agrárias, da Saúde, Biológicas, Exatas e da Terra, Sociais e Aplicadas e Engenharias. No site (www.mostrapaulista.org.br) os estudantes encontram todas as orientações necessárias para submeter seu projeto.

Os três melhores projetos de cada área serão premiados com troféus, medalhas e certificados. Os que mais se destacarem serão selecionados para participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE 2013). Além disso, 20 estudantes serão escolhidos para receber bolsas de Iniciação Científica Jr. concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT).

“As universidades são, por assim dizer, templos que a civilização erigiu ao conhecimento. Os museus buscam mostrar os grandes trabalhos dos obreiros de mérito desses templos. O Catavento se sente honrado em abrigar essa mostra”, comenta o Diretor Educativo do Catavento, Osvaldo Guimarães.

Serviço:

Inscrição de projetos: até 8 de outubro de 2012.

Divulgação dos finalistas: 5 de novembro de 2012.

Mostra dos finalistas (aberta ao público): 6 e 7 de dezembro de 2012.

Cerimônia de premiação: 8 de dezembro de 2012.