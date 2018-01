Inscrições abertas: bolsas de € 3 mil para intercâmbio

Universitários interessados em estudar em países ibero-americanos podem concorrer a mil bolsas de estudos de intercâmbio oferecidos pelo Santander Universidades. Fazem parte do programa 142 instituições de ensino superior brasileiras. Os alunos têm a chance de estudar na Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Uruguai, Peru, Porto Rico e Portugal.

As universidades participantes são as responsáveis por selecionar os alunos que receberão a bolsa de estudo no valor de € 3 mil (o equivalente a cerca de R$ 9,6 mil) para estudar durante seis meses no exterior. A bolsa-auxílio deve ser utilizada para cobrir as despesas com hospedagem, alimentação, transporte, entre outros.

Desde 2011, mais de 1,5 mil estudantes brasileiros foram beneficiados pelo Programa de Mobilidade Internacional Bolsas Ibero-Americanas. O programa, previsto também para ocorrer também em 2015, deve atender cerca de 15 mil alunos. As inscrições ocorrem até 11 de maio de 2014 no site www.santanderuniversidades.com.br/bolsas, que também apresenta a lista de instituições que participam do programa.