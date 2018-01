Inscrições para simulado da Fuvest acabam nesta sexta

O Curso Objetivo fará no próximo domingo, dia 21, às 13h, um simulado da principal prova de vestibular do País, a Fuvest. As inscrições, gratuitas, acabam nesta sexta-feira, 19.

A prova terá o mesmo formato da 1ª fase do exame, com 90 testes de múltipla-escola.

Podem participar estudantes do ensino médio, de cursos pré-vestibulares ou egressos do ensino médio que não tenham cursado o ensino superior.

Os interessados podem se inscrever no site www.curso-objetivo.br ou nas unidades do Objetivo. Os candidatos mais bem colocados ganharão prêmios como computadores, tablets e celulares.

Participam deste simulado as unidades do Objetivo localizadas em São Paulo (capital), Grande São Paulo, além das do sul de Minas Gerais.

Mais informações:www.curso-objetivo.br ou nas unidades do Curso Objetivo participantes.